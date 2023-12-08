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İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 23 Suriyeli Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giren 23 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

İnegöl Emniyeti kaçak 23 şahsı yakaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 23 şahsı yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri sokak ve caddelerde kaçak göçmenleri yakaladı. İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 23 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suriye İnegöl Bursa Suriye Güvenlik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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