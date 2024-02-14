İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Suriyeli Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giren 12 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.
İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yenice mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda Suriye uyruklu şahısların kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına aldılar.
Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek. - BURSA