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İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Tırın dorsesinde 2'si kadın 9 kişi yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde 2'si kadın 9 kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde 2'si kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl'deki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkan Arnavut uyruklu Rama X. (40), AF R 355 plakalı tırın dorsesinden seslerin geldiğini fark etti. Aracın dorsesine bakan sürücü, bazı şahıslar görünce hırsız zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tırın dorsesinde suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin tıra sürücüden habersiz bindikleri öğrenildi. Tır sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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