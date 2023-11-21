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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Mısır Uyruklu 5 Kişi Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak göçmen operasyonunda Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.