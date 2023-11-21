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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Mısır Uyruklu 5 Kişi Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak göçmen operasyonunda Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal mahallesinde, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamada Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik uygulama düzenledi. Ekipler ygulama sırasında şüphelendikleri 5 kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemede Mısır'dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İnegöl Bursa Mısır 3. Sayfa Haberler

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