İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Mısır Uyruklu 5 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak göçmen operasyonunda Mısır uyruklu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik uygulama düzenledi. Ekipler ygulama sırasında şüphelendikleri 5 kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemede Mısır'dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa