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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Suriye Uyruklu Yakalandı

İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Suriye Uyruklu Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma, kaçak yollarla ülkeye giren 13 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. Her bir şahsa toplamda 296 bin 850 TL ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 13 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri Cerrah Mahallesi'nde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. Şahıslar yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

Yapılan incelemede kaçak göçmen oldukları tespit edilen 13 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.

300 bin ceza

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslar Arası Koruma Kanunu Madde 102/1-a (Türkiye ye Yasa Dışı giren veya Türkiye'yi Yasa Dışı Terk Eden yada Buna Teşebbüs Eden Yabancılar) bendine göre şahısların her birine 22 bin 834 TL olmak üzere toplam 296 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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