İnegöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evdeki güvercin kümesinde 2 kilogram esrar bulundu. Şüpheli G.A. gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda güvercin kümesinde 2 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ve karakol ekipleri bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda ev didik didik arandı. Aramalarda güvercin kümesinde gizlenmiş 2 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli G.A. (36) ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

