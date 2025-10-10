İnegöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda güvercin kümesinde 2 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ve karakol ekipleri bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda ev didik didik arandı. Aramalarda güvercin kümesinde gizlenmiş 2 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli G.A. (36) ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA