Haberler

İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Sahte Belgeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Sahte Belgeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları araçta sahte belgeler, silahlar, tarihi eser niteliğinde kitaplar ve nakit para buldu. Tarihi kitapları 5 milyon dolara satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon film sahnelerini aratmadı. Yeniceköy Mahallesi'nde durdurulan araçtan sahte belgeler, silahlar, tarihi eser kitaplar ve yüklü miktarda para çıktı. Tarihi özelliği olduğu öne sürülen İncil ve tevrata 5 milyon dolara müşteri arayan kişi gözaltına alındı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 1 adet Sarsılmaz marka tabanca, 123 adet 45 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 29 bin 800 lira nakit para, 4 adet "Polis" ibareli sahte basın kartı ile alan tarama ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi.

Aracın içinden çıkanlar Jandarmayı bile şaşkına çevirirken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.