Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de itfaiye ekiplerine saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı. Yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı.

Yangın İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın bir eve sıçradı ve kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırıp engellediler

Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından yaklaşık 15 kişi saldırdı. Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandılar. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtı. Ekipler yangına dört bir yandan müdahale ederken, yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Şikayetçi oldular

İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

 Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

 Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Malatya'da kahreden olay! 16 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title