Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de iş yerinden metal bahçe koltuğu çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önündeki metal bahçe koltuğunu çalan 2 şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iş yerinin önündeki metal bahçe koltuğunu çalan 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Çek çek araçlarıyla mobilya sanayiide dolaşan 2 şahıs, sokaktaki bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal koltukları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri iş yerinin önünde paketlenen metal bahçe koltuğunu aldı. Demir koltuğu çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Olay Güvenlik Bursa Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title