İnegöl'de İnşaatta İskele Devrildi: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrika inşaatında devrilen iskele altında kalan 27 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda devrilen iskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çalıştığı sırada iskele işçi Serdar İ.(27)'nin üzerine devrildi. Devrilen iskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
