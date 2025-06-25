İnegöl'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda, 2. katından düşen işçi Abdullah K. ağır yaralandı. Düşme sonucu sol bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatının 2. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İşçi Abdullah K.(56) inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sol bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklarını sayıkladı

Yaralı işçinin, "Allahım çocuklarım evde" diyerek çocuklarını sayıklaması dikkat çekti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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