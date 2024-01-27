İnegöl'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden Kamuran E., merdivenden boşluğa düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri, Kamuran E.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA