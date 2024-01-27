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İnegöl'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düştü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ise bilinmiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden Kamuran E., merdivenden boşluğa düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri, Kamuran E.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa İş Kazası Yaralanma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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