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İnegöl'de İndirim Mağazası Açılışında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi

İnegöl'de İndirim Mağazası Açılışında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan bir indirim mağazasının önünde, ürün almak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir izdiham yaşandı. Kapıların açılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaş içeri girmek için birbirini itti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde indirim mağazasının açılışında ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. İzdiham yaşanırken vatandaşlar birbirini ezdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her şeyin 100 TL'ye satıldığı indirim mağazası açıldı. Açılan mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için Alanyurt yolundaki iş yerinin önünde saatlerce beklediler. Yüzlerce vatandaş, kapıların açılması ile birlikte birbirlerini ittirerek içeri girmeye çalıştılar. Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşanırken vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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