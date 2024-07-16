İnegöl'de ikinci kattan düşen adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 05.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Goncagül Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Apartmanın ikinci katında yaşayan Metin Ayyıldız (46), pencereden sarktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ayyıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA