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İnegöl'de İki Genç Kız Arasında Kavga

İnegöl'de İki Genç Kız Arasında Kavga
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otopark alanında iki genç kız arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kavga, bir vatandaşın müdahalesiyle sona erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı. Kavgayı gören vatandaşlar olaya müdahale etti.

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında meydana geldi. İki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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