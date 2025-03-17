ABD: İran'a olası harekat masada

Trump, ikinci savaşını açmaya çok yakın: Olası harekat masada
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

İnegöl'de İftar Saatinde Yol Verme Kavgası

İnegöl'de İftar Saatinde Yol Verme Kavgası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sona erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Araç sürücüleri arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, şahıslar araçlarına binip yollarına devam ettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
img

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu

Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.