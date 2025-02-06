İnegöl'de İçecek Yüklü Kamyon Devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan içecek yüklü kamyon devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bünyamin B. (47) idaresindeki 16 AVD 445 plakalı içecek yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak alt yola devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, dorsede bulunan tüm şişeler kırıldı. Araç çekici yardımıyla 2 saat süren çalışma sonucu kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA