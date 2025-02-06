MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

15 ilimizde eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

Erdoğan'dan Ziraat Bankası Müdürü'ne: Ben verdim deme devlet verdi de
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

İnegöl'de İçecek Yüklü Kamyon Devrildi

İnegöl'de İçecek Yüklü Kamyon Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan içecek yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak dorsedeki tüm şişeler kırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan içecek yüklü kamyon devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bünyamin B. (47) idaresindeki 16 AVD 445 plakalı içecek yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak alt yola devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, dorsede bulunan tüm şişeler kırıldı. Araç çekici yardımıyla 2 saat süren çalışma sonucu kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
img

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
img

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.