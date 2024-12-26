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İnegöl'de Hurdacıya Ait Konteyner Büro Yangınla Kül Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde bulunan konteyner büroda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konteyner büro alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurdacıya ait konteyner büro alev alev yandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokakta bulunan geri dönüşüm tesisindeki konteyner büro da meydana geldi. Büroda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev Alev yanan konteyneri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl'de Hurdacıya Ait Konteyner Büro Yangınla Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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