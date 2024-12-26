İnegöl'de Hurdacı Konteneryangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurdacıya ait konteyner büro alev alev yandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokakta bulunan geri dönüşüm tesisindeki konteyner büro da meydana geldi. Büroda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan konteyneri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA