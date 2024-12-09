İnegöl'de Hırsızlık Suçundan 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çok sayıda hırsızlık olayından kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan Mesut S. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıklardan 11 ayrı suç dosyası 35 yıl hapis cezası bulunan Mesut S. (40)'yi yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA