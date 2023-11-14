İnegöl'de Hırsızlık Şoku: Ev Sahibini Kapıda Kilitlediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir eve hırsızlık için girip kapıyı içeriden kilitleyen şüpheliler, ev sahibi kapıyı açmaya çalışınca, evde bulunan cep telefonunu alarak, 1'inci kattaki dairenin penceresinden atlayıp kaçtı. Ev sahibi Serpil S., yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 23.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Pencereden daireye giren şüpheliler, evin giriş kapısını da arkadan kilitledi. O sırada evine gelen Serpil S., anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden kilitli olan kapıyı açamayan Serpil S., kapıyı zorlamaya başlayınca, iddiaya göre şüpheliler, pencereden atlayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evden bir cep telefonu çalındığı belirlendi.

'İÇERİDE OLSAM BANA DA ZARAR VERİLEBİLİRDİ'

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Serpil S., şöyle konuştu:

"Saat 23.05'te ben arabamı park ettim. Ondan sonra içeriye geldim, kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Eğer bu cam açık olsaydı, ben bunu görüp paniklerdim zaten. Ama geldiğimde o camın açık olduğunu fark etmedim, açık da değildi zaten. Eminim buna. Kapıyı açmaya çalıştım, kilidi zorlamaya çalıştım, içeriden kilitliydi. ve hiçbir şekilde açılmıyordu. Sonra ev sahibime gittim, durumu anlattım. Sonra çilingiri aradık. Bu arada kapıyı sürekli açmaya çalışıyoruz o sırada açamıyoruz. Onlar içerideydi, ben buna eminim. Biz burada uğraşırken, onlar camı açıp, burada da birisi vardı emimin buna. Bu masa oraya alınmış. Ben geldiğimde bir tuhaflık yoktu, bir tuhaflık olsaydı zaten bunu fark ederdim. ve paniklerdim o sırada. Sadece cep telefonumu almış, ama ben içeride olsaydım bana da zarar verebilirdi, bıçaklayabilirdi, her şeyi yapabilirdi yani. Canıma mal olabilirdi."

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.