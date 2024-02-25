İnegöl'de Havaya Ateş Eden Şahıslar Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İki şahıs ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş atmaya başladılar. Şahısların ateş ettiği anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler şahıslar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tepkiler sonucu polis ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Tüfeklerine el konulan R.Y.(20) ve E. G.(20) ekiplerce gözaltına alındı.

Şahıslara meskun mahalde ateş etme suçundan adli işlem yapıldı. - BURSA