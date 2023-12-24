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İnegöl'de Halk Otobüsünde Cüzdan Çalan 12 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde cüzdan çalan 12 yaşındaki şüpheli yakalandı. Olayda çalınan değerli eşyalar ise henüz bulunamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde cüzdan çalan 12 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Olay, dün İnegöl'de Yeni Mahalle Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki A.N., halk otobüsünde şoförün cüzdanını çaldı. Şoför A.B. bir gün sonra hırsızı yakalayarak polise teslim etti. A.N. gözaltına alınırken, çalınan cüzdandaki çeyrek altın, 100 dolar ve bir miktar para ise henüz bulunamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Yakalama Bursa Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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