İnegöl'de Halk Otobüsünde Cüzdan Çalan 12 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde cüzdan çalan 12 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Olay, dün İnegöl'de Yeni Mahalle Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki A.N., halk otobüsünde şoförün cüzdanını çaldı. Şoför A.B. bir gün sonra hırsızı yakalayarak polise teslim etti. A.N. gözaltına alınırken, çalınan cüzdandaki çeyrek altın, 100 dolar ve bir miktar para ise henüz bulunamadı. - BURSA