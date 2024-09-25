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İnegöl'de Halk Minibüsü Bisiklete Çarptı: 2 Yaralı

İnegöl'de Halk Minibüsü Bisiklete Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk minibüsü bisiklete çarptı. Kazada 70 yaşındaki bisikletli ağır yaralanırken, minibüsteki 75 yaşındaki yolcu hafif yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün bisiklete çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin A.'ya (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsteki yolcu Gökçek B.(75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçlara yeşil ışığın yandığı sırada bisikletlinin karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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