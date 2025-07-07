İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kafede Yakalandı

İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kafede Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Samet Ç., kafede kız arkadaşıyla çay içerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kafede kız arkadaşıyla çay içerken yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Samet Ç.'nin (37) yerini tespit etti. Ekipler, Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafeye giderek, kız arkadaşıyla çay içen şahsı yakaladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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