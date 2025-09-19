Haberler

İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında hırsızlık olaylarından 15 yıl hapis cezası bulunan Çağlar K. (32) ile silahla tehdit olayından 7 yıl hapis cezası bulunan İsa K. (45)'yi yakaladı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
