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İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Kişi Yakalandı

İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Şahıslar, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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