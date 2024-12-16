İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Kişi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Şahıslar, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA