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İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

İnegöl'de Hakkında Kesinleşmiş Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, silahla tehdit ve adam yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak adli işlemlerin başlatılmasını sağladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan F.C. ile silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan İ.İ. ve adam yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.K.'yı yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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