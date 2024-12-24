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İnegöl'de Hafif Ticari Araç Enerji Nakil Direğine Çarptı: 1 Yaralı

İnegöl'de Hafif Ticari Araç Enerji Nakil Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, enerji nakil hattı direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve yol ulaşıma kapandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın enerji nakil hattı direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Ö. (23) idaresindeki 35 BLF 602 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 40 metre sürüklenirken, beton direk yola devrildi. Yol ulaşıma kapandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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