Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Güvenlik Uygulaması: Uyuşturucu ve Alkollü Sürücüler Yakalandı

İnegöl'de Güvenlik Uygulaması: Uyuşturucu ve Alkollü Sürücüler Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik uygulamasında 150 polis görev aldı. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, alkollü sürücüye ceza kesildi. Polis, kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın güvenliği ve huzuru için uygulama yaptı. 150 polisin görev aldığı uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan uygulama noktasından kaçan bir şahsı polis havaya ateş ederek durdurdu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 150 polis görev alırken, durdurulan araçların sürücüleri denetlendi. Aranan şahıslar yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Alkollü sürücü polisleri sürükledi, kaza yaptı

Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken, ekipler aracı durdurmak için tutundu. Araca tutunan polisi hiçe sayan maganda, polisi sürükledi. Diğer polislerin havaya ateş açması sonucu otomobil, başka bir araca çarparak durdu.

Yusuf K.'nin (20) alkol testinde 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Uygulama esnasında ceza yağdı

4 farklı noktada yapılan uygulamalarda 190 araç denetlendi. 484 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere 70 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 alkollü sürücüye ceza yazılırken, üzerinde 18 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa İnegöl Polis bursa

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkeden tahliye operasyonu

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net
Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

Yerli otomobil Togg'un neden alev topuna döndüğü ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece SF Beylerbeyi 1911 FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Küçükçekmece SF Beylerbeyi 1911 FSK maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanbeyli Belediye Spor Dikilitaş Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sultanbeyli Belediye Spor Dikilitaş Spor maçı ne zaman saat kaç? Osmaniye İstiklalspor Çatalcaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Osmaniye İstiklalspor Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maltepespor Nişantaşıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Maltepespor Nişantaşıspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Galata Levent FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Galata Levent FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı ne zaman, saat kaçta? Merkezefendispor Şile Yıldız Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Merkezefendispor Şile Yıldız Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Alibeyköyspor İstanbul Beylikdüzüspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Alibeyköyspor İstanbul Beylikdüzüspor maçı ne zaman, saat kaçta? Yeşil Yalova Fk Kapaklıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Yeşil Yalova Fk Kapaklıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda maç kaç? Karamürselspor Gebzespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Karamürselspor Gebzespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Sapanca Gençlikspor Çayırova Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sapanca Gençlikspor Çayırova Spor maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.