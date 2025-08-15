İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 1 İtfaiye Eri Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sırasında itfaiye eri Hüseyin E. dengesini kaybederek aracın üzerinden düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında araçtan düşen 1 itfaiye eri ağır yaralandı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında İnegöl-Bursa karayolu Akhisar Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisteki yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düşen itfaiye eri Hüseyin E. (28). ağır yaralandı. Yaralı itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA