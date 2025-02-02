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İnegöl'de Gençten Para İsteyen Üç Şahıs Yakalandı

İnegöl'de Gençten Para İsteyen Üç Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alıkoydukları gencin annesinden para isteyen üç şüpheli, polis tarafından yakalandı. Genç, zorla alıkonulup tehdit edildikten sonra serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları gencin annesinden para isteyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Şüpheliler Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), Mert A.'yı (20) zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi'ndeki eve götürdü. Şüpheliler, gençten 30 bin TL istediler. Genci parasının olmadığını söylemesi üzerine yumruk ve tekmelerle darp eden şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcu olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler. Kadın, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktılar. Evine giden genç, annesiyle birlikte polise şikayette bulundu. Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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