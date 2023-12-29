İnegöl'de gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen olayda, bir genç motosikletin arkasına ters oturarak elindeki tekerlekli bavulu sürükleyerek seyretti. Bu tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki motosikletin arkasına ters oturan genç, elindeki tekerlekli bavulu yol üzerinde sürükleyerek seyretti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA