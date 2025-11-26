İnegöl'de Gençlerin Tehlikeli Trafik Yolculuğu Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gencin trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk amatör kameraya yansıdı.

Olay, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patenli ve bisikletli iki genç, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafiği ve kendi can güvenliklerini hiçe sayan gençler, bir süre bu şekilde yolculuk etti. O anları gören bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti. Görüntülerde gençlerin zaman zaman dengesini kaybetme tehlikesi yaşadığı görülürken, çevredeki sürücüler de duruma tepki gösterdi. - BURSA