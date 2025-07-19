İnegöl'de Genç, Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını ziyarete giden 26 yaşındaki Murat Y., inşaatın 1. katında gezdiği sırada asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 4 metre yükseklikten düşen genç hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını çalıştığı inşaata ziyarete giden genç, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Feyyaz Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Arkadaşını ziyarete giden Murat Y. (26), 1. katta gezdiği sırada bir anda asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa