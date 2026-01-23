Haberler

İnegöl'de forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti

İnegöl'de forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında forkliftin üzerinden düşen işçi Yüksel Erkol, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, forkliftin üzerinden kafa üstü düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. İşçi Yüksel Erkol (49), 10 ALE 841 plakalı kamyonetini fabrikanın bahçesine çekti. Erkol, fabrikadan aldığı içerisinde talaş bulunan çuvalları forklift ile yüklemeye başladı. Kasaya düşmeyen çuvalları forkliftin üzerine çıkıp iten adam, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Erkol'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

