İnegöl'de FETÖ üyesi olarak aranan şahıs yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl hapiste yatması kesinleşen Kebire D. yakalandı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDy üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.'yi (36) Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA