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İnegöl'de FETÖ üyesi olarak aranan şahıs yakalandı

İnegöl'de FETÖ üyesi olarak aranan şahıs yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl hapiste yatması kesinleşen Kebire D. yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDy üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.'yi (36) Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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