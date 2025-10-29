İnegöl'de Fenalaşan Sürücü Refüje Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Erol Y.(26) yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp durdu. Baygınlık geçiren sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA