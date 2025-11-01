İnegöl'de Fabrikada İş Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda iki elini de silindir makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı.

Olay 06.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyette bulunan bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

Çalışan Aytekin G.(48) çalıştığı sırada iki elini de silindire kaptırdı. Elleri silindirin altında ezilerek acılar içinde kalan işçinin yardımına arkadaşları koştu. Elleri makinede sıkışan işçi, olay yerine sevk edilen İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elleri kopma noktasına gelen işçi burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA