İnegöl'de Fabrika İnşaatında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokakta faaliyet gösteren fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın asma katında çalışan işçi Burhan Ç.(48) demir boruyu yukarıya çekmeye başladı. Çektiği demir boru yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor. - BURSA