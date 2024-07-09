İnegöl'de fabrika çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 6 Temmuz saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Taşeron işletmesi çalışanı Osman T. (38), çıktığı fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç işçiyi gören mesai arkadaşları durumu 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren genç, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA