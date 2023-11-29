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İnegöl'de eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı

29 Kasım 2023 13:20 Son Güncelleme: 13:22 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adam, eski eşini kıskançlık nedeniyle bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise jandarma tarafından yakalandı.