İnegöl'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki eve eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi ve iki şüpheliyi gözaltına aldı.
İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ve Motosikletli Asayiş Timleri kırsal bir mahalledeki 2 evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 2 eve de eş zamanlı operasyon düzenledi. Evler didik didik arandı. Şüpheli Erhan Ş.(48)'nin evinde yapılan aramada bahçede ekili halde 160 kök kenevir ile satışa hazır 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Y.A.(46)'nın evinde ise bir miktar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. - BURSA