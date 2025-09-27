İnegöl'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri 2 eve eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ve Motosikletli Asayiş Timleri kırsal bir mahalledeki 2 evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 2 eve de eş zamanlı operasyon düzenledi. Evler didik didik arandı. Şüpheli Erhan Ş.(48)'nin evinde yapılan aramada bahçede ekili halde 160 kök kenevir ile satışa hazır 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Y.A.(46)'nın evinde ise bir miktar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. - BURSA