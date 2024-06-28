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İnegöl'de enerji nakil hattı kopunca ekin tarlalarında yangın çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı kopunca ekin tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekili 60 dönüm buğday tarlalarını yok etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı kopunca ekin tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekili 60 dönüm buğday tarlalarını yok etti.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesindeki ekin tarlasında meydana geldi. Tarla üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu koptu. Kopan kablodan oluşan ark ekin tarlasında yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu buğday ekili 60 dönüm alan yandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Tarım Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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