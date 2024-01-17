İnegöl'de emzirilen bebek nefes borusuna süt kaçması sonucu hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında 1. Mercan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ömer (25) ve Büşra (24) Ö. çiftinin Merva ismindeki bebeği 3 ay önce dünyaya geldi. Anne bebeğini emzirip uyuttu. Bebeğinin yanında uykuya dalan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti. Bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Merva bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Hastane morguna alınan bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA