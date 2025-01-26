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İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, cadde üzerinde elektrikli bisikletle seyir halindeki çocuğun otomobile çarpması sonucu gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, yaralı olarak çarpıştığı otomobille hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 AVR 673 plakalı otomobil sürücüsü O.G. (29), yola çıkan 12 yaşındaki G.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü, bacağından yaralanan bisikletin sürücüsünü hasarlı aracına alıp İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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