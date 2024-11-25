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İnegöl'de Elektrik Teknikeri Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Elektrik Teknikeri Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı direğine tırmanan elektrik firması teknikeri İhsan Ulu, arıza giderme çalışması sırasında akıma kapılarak hayatını kaybetti. Genç teknikerin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve cenazesi toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıma kapılarak hayatını kaybeden elektrik firması teknikeri toprağa verildi.

Enerji nakil hattı direğinde asılı kalan tekniklerin cansız bedeni İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay dün saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye mahallesinde meydana geldi. Elektrik firmasına ait tekniker İhsan Ulu (26), ekip arkadaşıyla Hilmiye mahallesindeki enerji nakil hattına gitti. Genç tekniker Enerji nakil hattı direğine tırmandı. Arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Ağır yaralanan genç için 112'ye haber verildi. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini, yoğun uğraşı sonucu kurtardılar. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Gencin cenazesi bugün öğle namazına müteakip İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü mahallesinde cenaze namazına müteakip mahalle mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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