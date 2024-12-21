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İnegöl'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

İnegöl'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Celal A. (56) yönetimindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Celal A. ile Habibe B. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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