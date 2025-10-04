Haberler

İnegöl’de Elektrik Direğinden Düşen İşçiler Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, enerji nakil hattı direkleri dikimi sırasında düşen iki elektrik teknikeri yaralandı. Yücel A. ağır, Şenol A. ise hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alt yapı için diktikleri direk üzerinden düşen 2 elektrik teknikeri yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kestanealan mahallesinde meydana geldi. Elektrik firmasının altyapı işlerini yapan taşeron firmanın işçileri enerji nakil hattı direkleri dikim işi yapmaya başladılar. Çalıştıkları sırada tırmandıkları direkten düşen Yücel A.(35) ile Şenol A.(40) yaralandılar. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Yücel A.(35) ağır yaralanırken, Şenol A.(40) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

