İnegöl'de eğlence sırasında havaya ateş eden genç kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eğlence sırasında bir gencin havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı. Genç, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Eğlencede tabancayla ateş açıp sosyal medyada yayınladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin bir kırsal mahallesinde meydana gelen olayda eğlencede bir gencin havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay İnegöl'e bağlı bir kırsal mahallede meydana geldi. Eğlencede tabancayla havaya ateş eden genç, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Eğlencede alanında duvara asılan "Silah Atma Attırma, güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır." uyarısına rağmen genç, havaya ateş açtı.

Maganda sosyal medya hesabında, hem uyarının yazıldığı pankartı hemde havaya ateş açtığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.